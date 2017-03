Nuovi dettagli sulle schede AMD Radeon RX Vega

Nuovi dettagli, per quanto forniti ancora con il contagocce, sulla prossima famiglia di schede video per videogiocatori che AMD renderà disponibili sul mercato. Parliamo delle soluzioni della famiglia Radeon RX Vega, che verranno presentate nel corso del secondo trimestre quindi nel periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno.

Scott Herkelman, VP e General Manager of Gaming per AMD, ha indicato durante un Tech Summit tenuto alcune settimane fa in Cina come i partner AIB dell'azienda americana avranno la facoltà di sviluppare proprie versioni di schede Radeon RX Vega dotate di quantitativi di memoria video differenti rispetto al design sviluppato da AMD. Nello specifico i partner potranno sviluppare versioni con quantità di memoria onboard differenti, sfruttando varie densità per gli stack di memoria HBM2, High Bandwidth Memory, che è alla base dell'architettura Vega.

La proposta Vega top di gamma è abbinata a due stack di memoria HBM2, montati accanto alla GPU sullo stesso package. In funzione del tipo di memoria HBM2 sarà utilizzata, cioè della sua densità, sarà possibile configurare quantitativi differenti variando da 8 sino a 16 Gbytes utilizzando due stack con capacità pari a 4 oppure 8 Gbytes ciascuno. E' ipotizzabile che altre versioni di GPU Vega, posizionate in un segmento maggiormente economico del mercato, possano utilizzare un singolo stack di memoria HBM2: questo permetterebbe di ottenere schede anche con 4 Gbytes di memoria onboard.

Ricordiamo come i produttori di schede video dovranno ricevere da AMD la GPU abbinata alla memoria, in quanto questi componenti sono presenti sullo stesso package: a livello di ingegnerizzazione quindi tutto il lavoro graverà direttamente su AMD, senza margine di manovra per i partner se non quello di ordinare le specifiche versioni di GPU a seconda delle schede che vorranno proporre sul mercato.

Le architetture Vega troveranno spazio anche in sistemi notebook, presumibilmente a partire dalla seconda metà dell'anno. Sappiamo che AMD ha in programma il debutto delle APU Raven Ridge basate su architettura di CPU Ryzen e GPU integrata basata su architettura Vega. Quello che non è al momento stato ancora definito chiaramente è se dovremo attenderci anche delle GPU Vega di tipo discreto sviluppate per sistemi notebook, in modo speculare a quanto proposto da NVIDIA con le proprie soluzioni GeForce GTX della serie 1000.

E presumibile che il debutto delle soluzioni Vega di AMD possa avvenire tra maggio e giugno, con il Computex di Taipei che potrebbe essere scelta quale sede per la presentazione ufficiale o in alternativa l'E3 di Los Angeles che si terrà a metà giugno.