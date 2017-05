Nuovi dettagli, questa volta direttamente da AMD, sulle GPU Vega

Il debutto delle prime schede video AMD della famiglia Vega è sempre più vicino: AMD ha confermato ufficialmente alcuni giorni fa, nel corso della conferenza di analisi dei propri risultati finanziari trimestrali, come il debutto di queste soluzioni avverrà entro la fine del secondo trimestre 2017.

Non sorprende quindi che trapelino nuovi dettagli circa le caratteristiche tecniche di queste schede ma in questo caso la fonte, benché indiretta, è la stessa AMD. L'azienda ha infatti reso disponibile un update al DRM, Direct Rendering Manager, di Linux integrando alcune informazioni tecniche dettagliate sulla GPU Vega riferita al suo supporto in ambiente Linux.

Le caratteristiche tecniche confermate ufficialmente riguardano in primo luogo il numero di stream processors, che è pari a 4.096 come massimo in questa GPU. E' ipotizzabile, come sempre avviene in questi casi, che l'azienda possa rendere disponibili specifiche versioni di scheda dotate di un numero inferiore di stream processors abilitati così da poter meglio sfruttare tutti i chip che vengono prodotti in fabbrica oltre che offrire prodotti meglio segmentati per caratteristiche tecniche e prezzo.

Gli stream processors sono divisi in 4 blocchi da 1.024 ciascuno; ognuno di questi blocchi viene indicato come uno Shader Engine. Per ogni SE sono presenti due Asynchronus Compute Units, un render back-end e 4 texture block. Ogni render back-end è composto al proprio interno da 16 ROPs, per un totale di 64 ROPs integrate nella GPU. Ogni texture block è invece composto da 16 unità per il texture mapping, per un totale di 256 TMUs presenti nella GPU.

Questa architettura, alla luce dei dati numerici emersi, può essere di fatto considerata pari al doppio di una GPU AMD Polaris 10 Pro utilizzata nelle schede Radeon RX 470. Questo confronto è meramente quantitativo e non tiene in considerazione tutte le ottimizzazioni interne che AMD ha introdotto nell'architettura Vega rispetto a quella Polaris, oltre ovviamente alle differenze in termini di frequenza di clock.

Per questo chip, alla luce di quanto indicato come potenza di calcolo massima teorica per le schede video Radeon Instinct MI25 basate su GPU Vega, ci si attendono valori di clock superiori a 1,5 GHz e quindi ben più elevati degli 1,2-1,3 GHz ai quali si spingono come massimo le proposte della famiglia Polaris attualmente disponibili in commercio. Da ricordare inoltre che le soluzioni Vega utilizzeranno memoria HBM2, High Bandwidth Memory, con un quantitativo previsto pari a 8 Gbytes per le proposte top di gamma.