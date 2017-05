Nuove versioni a basso consumo per GeForce GTX 1070 e 1080 nei notebook gaming

Con le schede video della famiglia GeForce GTX 1000 NVIDIA è stata capace di offrire proposte tanto desktop come mobile caratterizzate da specifiche tecniche identiche, o così vicine da poter essere considerate di fatto coincidenti. La risultante, per i videogiocatori appassionati, è quella di avere accesso a sistemi notebook gaming che sono in grado di offrire prestazioni velocistiche molto elevate bilanciando il tutto con un ingombro non eccessivamente elevato.

Gli utenti appassionati sono però alla ricerca di soluzioni notebook che siano in grado di abbinare potenza di calcolo sempre più elevata a spessori contenuti degli chassis. E' per venire incontro a queste esigenze che NVIDIA, assieme ad alcuni partner produttori di notebook, ha sviluppato particolari versioni di GPU GeForce GTX 1070 e GeForce GTX 1080 in grado di operare con consumi più contenuti dei modelli attualmente utilizzati nei sistemi gaming mobile e per questo motivo compatibili con chassis di dimensioni più contenute.

Per la scheda GeForce GTX 1070 si parla di un TDP che scende sino a 90 Watt, contro i 120 Watt della versione attualmente utilizzata nei notebook gaming. Passando alla proposta GeForce GTX 1080 il TDP scenderebbe dai precedenti 165 Watt agli attuali 110 Watt. Un contenimento dei consumi di questa portata è reso possibile non tanto da innovazioni nella GPU, quanto da una semplice ed efficace riduzione della frequenza di clock del chip video.

NVIDIA è quindi intervenuta abbinando lo stesso numero di CUDA Cores, e quindi l'architettura sottostante, diminuendo le frequenze di clock massime così da contenere i consumi complessivi e poter abbinare queste GPU a sistemi di raffreddamento più contenuti, installati in notebook dalle dimensioni più ridotte. La riduzione nella frequenza di clock ha ovviamente impatti sulle prestazioni velocistiche, ma questo dovrebbe comunque permettere di mantenere un livello complessivo molto elevato e di certo mai visto sino ad oggi in notebook che dovrebbero vantare uno spessore massimo inferiore a 20 millimetri.

In prospettiva quindi dobbiamo attenderci il debutto di nuove generazioni di notebook gaming capaci di prestazioni molto elevate, ma con peso e ingombro non tali da sacrificare una certa facilità di trasporto.