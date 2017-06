Nuove indiscrezioni sui consumi delle schede Radeon RX Vega

Ci avviciniamo al debutto ufficiale delle prime schede video AMD basate su GPU Vega: parliamo delle proposte Frontier Edition, offerte dall'azienda americana sia con tradizionale sistema di raffreddamento ad aria sia con un kit a liquido a circuito chiuso.

Queste schede sono indirizzate al mercato delle workstation grafiche e non direttamente a quello dei videogiocatori, alla luce delle specifiche caratteristiche tecniche. Questo non vuol dire che non sia possibile utilizzare una delle schede Radeon RX Vega Frontier Editionper giocare, ma che questa non sia la scelta preferibile in considerazione del costo di questi prodotti.



Radeon RX Vega Frontier Edition

Ecco quindi che AMD renderà disponibili anche schede Radeon RX Vega, modelli specificamente destinati al gaming che verranno annunciati alla fine del mese di luglio. Non emergono ancora online indiscrezioni su versioni, prezzi, prestazioni velocistiche e caratteristiche tecniche delle schede Radeon RX Vega ma l'attesa è indubbiamente molta. Nella giornata di ieri un nuovo piccolo dettaglio è emerso grazie ad un post su un forum olandese, scritto dal direttore marketing di MSI Netherlands Eric Van Beurden. Dopo aver visto le specifiche delle schede Radeon RX Vega il suo commento è che "il prodotto richiede molta potenza", riferendosi quindi al livello di consumo.



prototipo di scheda Radeon RX Vega

Una uscita di questo tipo, che ovviamente non è ufficiale ma da prendere assolutamente con le pinze, non è del tutto inaspettata: AMD è infatti chiamata a ottenere con le GPU Vega una efficienza energetica comparabile a quella delle schede NVIDIA GeForce GTX della serie 1000 basate su architettura Pascal.

Le più recenti soluzioni di AMD, nel confronto con le proposte Pascal, non brillano certo per livelli di consumo comparabili: immaginarsi quindi che le schede Radeon RX Vega possano essere caratterizzate da consumi non contenuti in assoluto è pertanto quasi scontato. Le schede Radeon RX Vega Frontier Edition del resto vantano livelli di consumo che dovrebbero essere pari a 300 Watt per la versione con raffreddamento ad aria e 375 Watt per quella con kit a liquido integrato.

Tempo alcune settimane e sapremo finalmente qualcosa di ufficiale sulle schede Radeon RX Vega, direttamente da AMD.