Niente ventole per la GeForce GTX 1050Ti di Palit

Le schede video con sistema di raffreddamento completamente passivo, sprovviste quindi di ventole, hanno in una nicchia ben precisa di utenti degli estimatori: si tratta di coloro che ricercano un PC sufficientemente potente ma che non generi di fatto rumore durante il funzionamento.

Palit Microsystem ha annunciato una scheda video basata su GPU NVIDIA GeForce GTX 1050Ti di questo tipo, indicata con il nome di GeForce GTX 1050Ti KalmX. La scheda è basata sulle specifiche di funzionamento di default sviluppate da NVIDIA per questa GPU, raffreddata da un voluminoso dissipatore di calore.

Un risultato di questo tipo è stato reso possibile dall'elevata efficienza della GPU GeForce GTX 1050Ti, che vanta un consumo particolarmente contenuto con un TDP complessivo della scheda contenuto in 75 Watt. Il dissipatore è ovviamente sovradimensionato rispetto a quanto si trova in commercio con schede dotate di ventola di raffreddamento, estendendosi ben oltre la superficie della scheda e sfruttando alcune heatpipes per un ottimale trasferimento del calore lontano dalla GPU.

Consigliamo come sempre, con schede video di questo tipo, l'adozione di una ventola all'interno del proprio case che assicuri un adeguato ricambio d'aria interno. Questo evita la formazione di pericolosi punti di ristagno interno dell'aria calda nel case, che nel lungo periodo possano portare alcuni dei componenti a operare ad una temperatura eccessivamente elevata.