Nel futuro di AMD anche una scheda Vega a doppia GPU

Si avvicina il lancio ufficiale delle prime schede video AMD basate su GPU della famiglia Vega: manca una data precisa ma le precedenti dichiarazioni ufficiali di AMD indicano la fine del secondo trimestre 2017 come periodo di debutto di queste soluzioni.

Si attendono proposte a singola GPU posizionate nel segmento top di gamma del mercato, così come abituale per il debutto di una nuova architettura complessa, ma non dovrebbe mancare anche una versione di scheda dotata di due GPU montate sullo stesso PCB e caratterizzata da un sistema di raffreddamento a liquido.

I nuovi driver AMD per sistemi operativi Linux includono al proprio interno i riferimenti ad una scheda dotata di due GPU della famiglia Vega; alcuni dati indicano inoltre un livello di temperatura del liquido di raffreddamento, caratteristica che lascia chiaramente intendere come questa scheda sarà dotata di water cooling integrato. Non manca anche l'indicazione di un chip PLX, il bridge PCI Express che viene in genere adottato in schede video a doppia GPU grazie al quale i due chip video sono in collegamento tra di loro.

Questa è tutt'altro che una novità per le proposte AMD destinate ai videogiocatori più appassionati: la scheda Radeon R9 Fury X, attuale proposta top di gamma di AMD nel panorama delle schede a singola GPU, è proposta con un sistema di raffreddamento a liquido di default che si abbina al reference design sviluppato dalla stessa AMD.

Una scheda video di questo tipo verrà presumibilmente proposta da AMD per la famiglia Radeon Pro, al pari della precedente scheda dual GPU presentata dall'azienda americana indicata con il nome di Radeon Pro Duo. Il target di riferimento di questi prodotti è quello dei creativi, cioè di quei professionisti che utilizzano una workstation grafica per lo sviluppo di nuove soluzioni software da proporre sul mercato.