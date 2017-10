MSI presenta due nuove GeForce GTX 1080 Ti Gaming: TRIO e X TRIO

MSI annuncia due nuove schede video, su base GeForce GTX 1080 Ti, le quali vanno a porsi come nuove soluzioni hi-end del produttore Taiwanese: parliamo dei modelli della serie Gaming precisamente la versione TRIO e la più spinta X TRIO.

Entrambe, visto il segmento che ricoprono, sono state equipaggiate con le migliori tecnologie MSI: dissipatore con tre ventole, illuminazione LED Mystic Light RGB, design termico migliorato e componenti certificati Military Class.

Il sistema di raffreddamento, uguale per entrambi i nuovi modelli, è quello denominato TRI-FROZR, basato sull'adozione di due ventole da 10 cm ed una centrale da 9 cm tutte della serie TORX 2.0, per quanto riguarda il dissipatore vero e proprio, troviamo due SuperPipes da 8 mm affiancati da altri quattro heatpipe di dimensioni più contenute, il tutto dimensionato per trasferire il più rapidamente possibile il calore dalla GPU verso le alette, garantendone un corretto smaltimento fino a valori intorno 300 W. Tra le due versioni identico anche il comparto connettori, composto da due DisplayPort 1.4, due connettori HDMI v2.0 ed un singolo connettore DL-DVI-D.

Le due schede si assomigliano anche nell'estetica e nelle dimensioni, 325x140x48 mm ed un peso complessivo di 1.484 g; le differenze si mostrano solo spulciando la scheda tecnica ed andando a vedere le frequenze operative impostate di fabbrica:

GeForce GTX 1080 Ti Gaming TRIO

Core Clock

1.620 MHz / 1.506 MHz (OC Mode)

1.607 MHz / 1.493 MHz (Gming Mode)

1.582 MHz / 1.480 MHz (Silent Mode)

Memory Clock

11.016 MHz (OC/ Gaming / Silent )

GeForce GTX 1080 Ti Gaming X TRIO

Core Clock

1.683 MHz / 1.569 MHz (OC Mode)

/ 1.569 MHz (OC Mode) 1.657 MHz / 1.544 MHz (Gaming Mode)

1.582 MHz / 1.480 MHz (Silent Mode)

Memory Clock

11.124 MHz (OC Mode)

(OC Mode) 11.016 MHz (Gaming / Silent )

Un leggeto step in più per le frequenze della scheda X TRIO che si distingue dalla sorella minore per aver subito un ritocco anche alla frequenza delle memorie in OC Mode, la quale solitamente, anche sui modelli più performanti si attesta su valori "standard".

Nessuna informazione da parte di MSI per quanto riguarda il prezzo, mentre è stato comunicato che entrambi i modelli saranno disponibili nel corso del prossimo mese di novembre, per maggiori dettagli ed immagine delle due nuove schede vi invitiamo a visitare le rispettive pagine dedicata alla GeForce GTX 1080 Ti Gaming TRIO e alla GeForce GTX 1080 Ti Gaming X TRIO.