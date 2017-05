MSI GeForce GTX 1080 Ti SeaHawk EK X con raffreddamento a liquido EK Water Blocks

Nei mesi scorsi MSI ha già reso disponibile una scheda GeForce GTX 1080Ti della propria serie raffreddata a liquido SeaHawk ma dotata del più comune sistema a liquido AIO per GPU e tradizionale raffreddamento ad aria per memorie e PWM.

La SeaHawk EK X invece è stata sviluppata con la popolare ditta EK Water Blockse per l’appunto si distingue dalla versione AIO per la presenza di un water block realizzato completamente in rame nichelato il quale raggiunge e raffredda tutti i componenti della scheda.



fonte: videocardz.com

Passando alla parte tecnica la MSI GTX 1080 Ti SeaHawk EK X è equipaggiata con 11GB di memoria GDDR5X con frequenza pari a 11.124 MHz in OC, il core clock (Boost/Base) invece arriva a toccare i 1683 MHz/1569 MHz in modalità OC e 1657 MHz/1544 MHz per quella Gaming, il tutto selezionabile tramite l’applicativo MSI Gaming direttamente da sistema operativo.

La SeaHawk EK X oltre a garantire un raffreddamento superiore alla versione AIO ha dimensioni più contenute sia in spessore ma soprattutto in lunghezza in quanto è basata sul più corto PCB usato per la serie Gaming X raffreddata ad aria.