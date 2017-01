Mini PC, GTX 1080 Mini e dock grafico esterno: il CES di Zotac

Per il CES 2017, che aprirà i battenti ufficialmente nella giornata del 4 gennaio, Zotac ha in serbo interessanti novità: un nuovo mini-PC della serie Zbox, una unità grafica esterna Thunderbolt 3 e una scheda video GeForce GTX 10180 in versione Mini.

Procediamo con ordine: i nuovi processori Kaby Lake che saranno presentati ufficialmente proprio al CES andranno ad equipaggiare lo Zbox CI549 Mini PC, provvisto di un sistema di raffreddamento completamente passivo per abbattere la rumorosità d'esercizio della macchina. Il sistema accoglierà inoltre le tecnologie Intel UNITE e vPro, per le funzionalità di videoconferenza e gestione remota. Tra le altre novità si sottolinea la presenza dell'interfaccia Thunderbolt 3, che incorpora protocolli USB 3.1, DisplayPort 1.2 e USB Power Delivery.

Continuando con il filo conduttore di Thunderbolt 3, Zotac presenterà l'unità External Graphics Dock, provvista di uno slot PCIe x16, tre porte USB 3.0 e un connettore Thunderbolt 4 Type-C. Come il nome lascia intuire, questa unità permetterà di utilizzare schede video di classe dekstop da collegare a qualsiasi dispositivo Thunderbolt 3, offrendo quindi la possibilità di sfruttare le potenzialità delle moderne GPU su portatili o altri sistemi, o addirittura di acquistare una sola scheda video da usare alternativamente con sistema desktop e sistema portatile.

Infine Zotac si appresta a mostrare anche la nuova GeForce GTX 1080 Mini, una soluzione molto interessante che offre gli stessi 2560 CUDA core della versione con form factor "regolamentare", una velocità di base clock di 1620MHz e 8GB di memoria GDDR5X. Si tratta, almeno per ora, della più piccola scheda GTX 1080 presente sul mercato.

I prezzi e la disponibilità delle novità Zotac saranno rivelati nel corso della manifestazione. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.