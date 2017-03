Live streaming dalla redazione per GeForce GTX 1080Ti

Nella giornata di giovedì 9 marzo, a partire dalle ore 16, terremo sul canale Facebook di Hardware Upgrade una diretta live dalla redazione incentrata sulla nuova scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080Ti.

Si tratta di un prodotto specificamente destinato ai videogiocatori più appassionati, erede delle schede GeForce GTX 980Ti e GeForce GTX 780Ti che negli anni scorsi hanno rappresentato le proposte più spinte ed interessanti, nel panorama dei giochi 3D, per gli appassionati tra le soluzioni di NVIDIA.

La diretta dalla redazione sarà occasione per commentare i nostri risultati prestazionali, registrati in laboratorio con questa scheda e con le altre proposte NVIDIA di precedente generazione, oltre a discutere le caratteristiche tecniche e architetturali.

Con questo approccio, in modo simile a quanto visto la scorsa settimana in occasione del debutto dei processori AMD Ryzen 7, vogliamo dare spazio alle domande degli utenti e imbastire una discussione il più possibile interattiva, grazie alla quale poter rispondere a dubbi e curiosità legate a questa nuova scheda video oltre che in generale al mercato delle schede video. A Giovedì!