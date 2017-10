Le schede AMD Radeon RX Vega custom in arrivo nelle prossime settimane?

AMD ha dato inizio alle vendite delle proprie schede Radeon RX Vega alla metà del mese di agosto, inizialmente per le sole proposte top di gamma Radeon RX Vega 64. Alla fine di agosto è stata la volta delle schede Radeon RX Vega 56, modelli che sono basati sulla stessa GPU ma in versione con un più contenuto numero di stream processors al proprio interno.

AMD ha sino ad ora reso disponibile le sole reference board basate su GPU Vega, come del resto aveva già affermato al momento del lancio iniziale. Le schede cosiddette custom, sviluppate dai partner AIB dell'azienda americana e costruite utilizzando circuiteria differente da quella reference e dei sistemi di raffreddamento specifici, sarebbero arrivate in un secondo momento.

La sola ASUS ha di fatto mostrato una propria scheda custom, il modello Strix RX Vega 64che è basato sul sistema di raffreddamento a tripla ventola che ASUS ha già utilizzato per altre schede video top di gamma basate su GPU NVIDIA e AMD. Si attendevano a settembre le prime schede Radeon RX Vega 64 con design custom ma a quest'oggi, fatta eccezione per l'annuncio di ASUS che non si è concretizzato in schede in vendita, non c'è nulla sul mercato.

La stessa situazione riguarda ovviamente le schede Radeon RX Vega 56, destinate in questo senso a debuttare nelle declinazioni custom alcune settimane dopo l'iniziale disponibilità delle schede Radeon RX Vega 64 con design custom.

Cosa possiamo attenderci dai partner AIB di AMD con riferimento alle schede video Radeon? E' plausibile che i partner possano iniziare a proporre le proprie declinazioni custom nel corso del mese di ottobre: del resto aziende come Sapphire, XFX e Powercolor che lavorano in modo specifico solo su soluzioni con GPU AMD necessitano di poter presentare proprie schede custom così da meglio differenziarsi dalle reference board che tutti in un modo o nell'altro propongono. D'altra parte al momento attuale non sembra esserci una disponibilità di GPU Vega così elevata al punto da permettere ai partner AIB di proporre un adeguato quantitativo di schede custom in commercio.

All'orizzonte si affaccia inoltre il debutto delle schede video NVIDIA GeForce GTX 1070Ti, proposte che andranno a posizionarsi quale diretta alternativa alle schede AMD Radeon RX Vega 56 in termini di prezzo e di prestazioni velocistiche. Di queste soluzioni abbiamo parlato in questa notizia, per le quali si prevede il debutto ufficiale il 26 ottobre. Per ulteriori informazioni sulle schede Radeon RX Vega 56 e Radeon RX Vega 64 rimandiamo alla nostra recensione, pubblicata a questo indirizzo.