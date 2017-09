Jonsbo VF-1, set di ventole aggiuntivo per schede video

Jonsbo, produttore cinese di case e componenti per PC, presenta un particolare set di ventole accessorie per schede video: denominato VF-1 è un componente stand-alone che non interagisce in alcun modo con la PCB della scheda video, se non con l'aria mossa; non ha il compito di sostituire il dissipatore e le ventole montate sulla scheda video ma sostanziale va considerato come un accessorio extra.

Il VF-1 è stato dimensionato per occupare un solo slot, si fissa in un punto sul case, come qualsiasi altra scheda di espansione e in un secondo punto direttamente nel connettore PCI della scheda madre con un falso plug in materiale plastico.

Dotato di una copertura in alluminio anodizzato di spessore 1,2 mm, sul profilo esterno, verso la finestra laterale, trova posto anche un accenno di illuminazione a LED che mette in risalto principalmente il logo del produttore: è equipaggiato con 3 ventole da 80 mm, ovviamente indirizzate verso l'alto, cioè direttamente sulla scheda video sovrastante, in funzionamento viene indicato una rumorosità pari a 18 dBA con velocità delle ventole fissa a 1.500 RPM, l'alimentazione è diretta da connettore SATA anziché i più usuali attacchi 3 pin o PWM.

Il VF-1 misura 134x270 mm ed è alto 20 mm, con un peso di 372 grammi, il produttore Jonsbo lo propone per un abbassamento della temperatura generale della scheda video di almeno 5°C; per quanto riguarda la vostra esperienza, vi è mai capitato di aver bisogno di un prodotto di questo tipo? se si in quali condizioni?