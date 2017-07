I driver GeForce 384 abilitano le DirectX 12 per le schede Fermi

NVIDIA ha incluso nei recenti driver GeForce 384 il supporto alle API DirectX 12 per le schede delle serie 400 e 500 con architettura Fermi. Una mossa annunciata lungo tempo fa ma mai messa in atto, motivo per cui risulta inaspettata.

04 Luglio 2017

