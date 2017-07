Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti WaterForce Xtreme AIO

Gigabyte presente l'ultima delle schede video della serie Aorus basate su GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, dopo le versioni raffreddate ad aria e quella dotata di waterblock per sistemi a loop, presenta la propria versione con raffreddamento a liquido All-In-One: parliamo del modello Aorus GeForce GTX 1080 Ti WaterForce Xtreme.

La nuova scheda è basata sullo stesso circuito stampato già utilizzato nelle altre versione, mantenendo anche le stesse velocità stock di clock core 1607 MHz - 1721 MHz GPU Boost e 11.2 GHz per quanto riguarda il comparto memoria GDDR5X, raggiungendo con la modalità Overclock rispettivamente 1632 MHz - 1746 MHz e 11.44 GHz; la scheda video viene alimentato da una coppia di connettori di alimentazione PCIe da 8 pin

Il sistema di raffreddamento a liquido AIO è costituito da un radiatore 120 mm abbinato ad una ventola 120 mm, il tutto collegato alla scheda per mezzo di un basamento-pompa a contatto diretto la GPU e ad una piastra che sviluppa sia sui VRM sia sulle memoria; da notare sul lato superiore la presenza di una piastra di raffreddamento dedicata a tutti i componenti superiori e in particolare al retro del chip video, il tutto rifinito con una copertura tech total black: presenti anche alcune finestre in materiale acrilico che diffondono l'illuminazione a LED RGB gestibile tramite software GIGABYTE RGB Fusion.

Infine la scheda dispone di un connettore DVI dual-link, tre porte DisplayPort 1.4 e tre porte HDMI delle quali due sul pannello posteriore e una porta interna per dispositivi VR, per il momento non è ancora nota né la disponibilità né il prezzo, però possiamo ipotizzare non si discosterà di molto dalle altre versioni e sicuramente in questa configurazione riuscirà ad accontentare, soprattutto in termini di silenzio, i giocatori più accaniti che però non si sono ancora addentrati nel monto dei circuiti di raffreddamento a liquido a loop.