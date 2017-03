GeForce GTX 1080Ti spinta oltre i 3 GHz di clock

La scheda GeForce GTX 1080Ti, nuova proposta top di gamma di NVIDIA per i videogiocatori appassionati che abbiamo analizzato nella nostra recensione pubblicata a questo indirizzo, è diventata la soluzione più utilizzata dagli overclockers estremi per ricercare le più elevate prestazioni velocistiche assolute a partire ovviamente dalla frequenza di clock della GPU.

Un nuovo record, probabilmente non l'ultimo, è stato stabilito da Vince ‘Kingpin’ Lucido, storico overclocker che lavora nel team di sviluppo di interno di EVGA a Taiwan e che non è nuovo ad exploit di questo tipo. Utilizzando un sistema di raffreddamento ad azoto liquido Kingpin è riuscito a portare la GPU GeForce GTX 1080Ti ad una frequenza di clock effettiva di 3.024 MHz.

Il risultato ottenuto è pari a poco più del doppio della frequenza di clock di default di questo chip, pari a 1.481 MHz. Anche la memoria video è stata overcloccata, benché in misura ben più contenuta rispetto alla GPU: siamo passati da 11.000 MHz di clock effettivo a 12.000 MHz.

Kingpin ha al momento reso disponibile solo uno screenshot del tool GPU-Z che certifica l'overclock, senza però abbinare a questo dei benchmark. E' ipotizzabile che una frequenza di questo tipo permetta il funzionamento stabile della scheda con applicazioni 3D solo per un limitato periodo di tempo, obbligando a selezionare valori inferiori per quanto ben più alti delle impostazioni di default per poter anche utilizzare applicazioni 3D in modo continuativo.

Tutto questo, lo ricordiamo, con azoto liquido e quindi dovendo costantemente intervenire a integrare nuovo liquido nel sistema di dissipazione termica. Un sistema che è ideale per l'overclocking spinto alla ricerca di nuovi record assoluti ma che non è via percorribile per un utilizzo ordinario di un sistema.