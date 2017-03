GeForce GTX 1080Ti live streaming: siamo in diretta in questo momento!

Per seguire la diretta dedicata alla nuova GeForce GTX 1080 Ti dovete semplicemente iscrivervi alla pagina Facebook di Hardware Upgrade. Commenteremo insieme a voi i risultati dei benchmark che stiamo completando in queste ultime ore che ci separano dalla scadenza dell'embargo. Preparate le vostre domande perché ci sarà la possibilità di chiedere delucidazioni, considerazioni sui risultati prestazionali e curiosità di qualunque tipo tramite la chat di Facebook.

La diretta inizierà alle ore 16:00, registratevi alla nostra pagina Facebook, se non lo avete già fatto, per non perderne neanche un minuto. Ma continuate a seguire anche il sito di Hardware Upgrade perché troverete tante iniziative per questo launch day della GeForce GTX 1080 Ti.