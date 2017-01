GeForce GTX 1080Ti: al debutto entro metà Marzo a PAX East 2017?

Al CES 2017 NVIDIA ha effettuato vari annunci di nuove soluzioni, ma per gli appassionati di PC gaming è mancato quello di una nuova scheda video di fascia alta della quale da tempo si vocifera. Parliamo del modello GeForce GTX 1080Ti, soluzione che l'azienda americana presenterà presumibilmente nel coso del mese di marzo.

NVIDIA non ha fornito alcuna indicazione a riguardo, ma alcune indiscrezioni emerse al CES indicano come possibile data di lancio di questa scheda il prossimo 10 marzo. La sede? PAX East 2017, uno dei principali lan party che si tengono nel territorio nord americano.

NVIDIA non è nuova a questo, in quanto altri lan party sono stati utilizzati quale location per il debutto di nuove schede video top di gamma a partire, nel recente passato, da quanto avvenuto per GeForce GTX 1080 e GeForce GTX 1070.

Di GeForce GTX 1080Ti non conosciamo le specifiche tecniche definitive ma possiamo attenderci un prodotto basato su GPU GP102, la stessa adottata per la scheda Titan X, con un quantitativo di memoria video pari a 10 Gbytes (contro i 12 Gbytes di Titan X) e prestazioni velocistiche ben più elevate di GeForce GTX 1080 soprattutto con impostazioni qualitative spinte e risoluzione 4K.

E' possibile che NVIDIA possa offrire ai partner la possibilità di intervenire sul proprio design reference, proponendo schede GeForce GTX 1080Ti di tipo custom. Considerando quanto avvenuto in passato, soprattutto con le schede GeForce GTX 1080 e GTX 1070 nelle declinazioni Founders Edition, tendiamo ad escludere che questo possa avvenire quantomeno al debutto iniziale delle schede GeForce GTX 1080Ti.