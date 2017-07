EVGA presenta la scheda GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N

EVGA ha annunciato una nuova scheda video basata su GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti: si tratta del modello GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N, per la quale l'azienda americana certifica la possibilità di spingersi fino alla frequenza di clock effettiva di 2.025 MHz che viene certificata quando si procede in overclock.

Le impostazioni di default della scheda in termini di frequenza di clock della GPU prevedono valori pari a 1.582 MHz e 1.695 MHz per i valori di base e boost clock. La scheda è strutturata con un sistema di raffreddamento in rame che ricopre completamente il PCB, sul quale sono installate 3 ventole che intervengono in funzione dei 9 sensori di temperatura che vanno a monitorare le temperature di GPU, circuiteria di alimentazione e memoria video.

La scheda ha un ingombro laterale di 2 slot, al pari della maggior parte delle altre schede basate su questa GPU. La placca posteriore è stata sagomata in modo che i connettori per i display siano tutti montati sullo stesso lato: questo permette di utilizzare il sistema di raffreddamento a liquido Hydro Copper Waterblock con un ingombro laterale che scende a 1 slot così da permettere l'installazione anche in sistemi di dimensioni molto ridotte.