EVGA, nuova GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N: in versione Hydro Copper GAMING

EVGA, dopo la sontuosa e raffinata versione GTX 1080 Ti K|NGP|N raffreddata ad aria, e i modelli "base" presentati ancor prima, ora se ne esce con un' altra edizione firmata K|NGP|N, anche questa volta dotata in un gran bel blocco di rame, ma nascosto all'interno del waterblock per il raffreddamento a liquido: precisamente parliamo della versione GTX 1080 Ti K|NGP|N Hydro Copper GAMING.

Nuovo riferimento del catalogo schede video di EVGA, oltre al dissipatore da abbinare ad un sistema di raffreddamento a liquido di tipo a loop, questa scheda video si distingue per componenti VRM ricercati, GPU GP102 certificata ASIC Quality e chip di memoria GDDR5X scelti ad hoc, il tutto per garantire i migliori risultanti in condizioni di overclocking estremi.

Le impostazioni fornite di fabbrica, rispecchiano quelle già viste sulla versione raffreddata ad aria: 1.582 MHz base core, 1.695 MHz boost clock e 11.016 MHz per quanto riguarda le memorie.

Infine, per conoscere ogni aspetto del lavoro svolto da questa scheda, in EVGA hanno previsto a bordo anche la loro tecnologia iCX, la quale prevede 9 sensori termici su vari punti della PCB, al fine di poter monitorare in maniera molto accurato le condizioni di funzionamento.

La GTX 1080 Ti K|NGP|N Hydro Copper GAMING è già disponibile in un numero limitato di pezzi, quantitativo non ben definito, esclusivamente attraverso l'e-store EVGA, al prezzo di ben 1.249,99 $; disponibile al più contenuto prezzo di 149,99 € anche il solo Waterblock Hydro Copper, compatibile con schede video GTX delle serie 1080 e 1070.