EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE Gaming: di fabbrica con memorie a 12.006 Hz

EVGA, presenta una nuova scheda video basata sulla top di gamma GeForce GTX 1080 Ti: più precisamente stiamo parlando del modello FTW3 ELITE Gaming, che viene presentato e si distingue sul mercato in quanto per primo sposta il limite della frequenza delle memorie GDDR5X ad un gradino superiore; infatti questa nuova scheda esce dalla fabbrica con ben 12.006 Hz per quanto riguarda il comparto memoria, 900 Hz in più rispetto la precedente versione, offrendo una larghezza di banda pari a 528 GB/s.

La FTW3 ELITE Gaming viene proposta in due versioni, con rivestimento bianco o nero, naturalmente, è inclusa anche l'esclusiva tecnologia iCX di EVGA, che prevede l'adozione on board di 9 sensori di temperatura, indicatori LED della temperatura ed un raffinato sistema di raffreddamento basato su tra ventole e contenuto esattamente in soli due slot

A completare la scheda tecnica i restanti dati anche loro leggermente ritoccati:

CUDA Cores: 3584

Base Clock: 1.569 MHz

Boost Clock: 1.683 MHz

Bus: PCI-E 3.0

SLI Support: 2-way



Memoria: 11.264 MB GDDR5X

Width: 352 Bit

Clock: 12.006 MHz

Speed: 0.17 ns

Bandwidth: 528.3 GB/s

Per quanto riguarda disponibilità e prezzo, il produttore non ha ancora comunicato nessun dettaglio a riguardo, per maggiori dettagli o foto del prodotto vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla GTX 1080 Ti FTW3.