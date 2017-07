Colorful annuncia la mastodontica iGame GeForce GTX 1080 Ti Kudan

Colorful Technology, produttore noto per estremizzare i propri prodotti come schede video e schede madri, presenta la usa ultima mastodontica creazione la iGame GTX 1080 Ti Kudan.

Frutto di una dettagliata progettazione, soprattutto per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, e una minuziosa selezione dei componenti, in primis la GPU, questa scheda si presenta in una veste veramente sontuosa ed ingombrante; parente stratta della sorella minore iGame GTX 1080 Ti Kudan, descritta qui, acquista un nuovo sistema di raffreddamento ibrido più convincente di quello del precedente modello.

Si passa da un dissipatore ibrido aria-acqua da collegare ad un sistema a loop, il quale occupava un intero slot (quattro in totale per la scheda completa), a questo dissipatore sempre aria-acqua ma equipaggiato di un sistema All-In-One denominato WaterCooling-Kit facilmente scollegabile dalla scheda: l'ingombro in questo modello è limitato a "soli" 3 slot, più ovviamente il radiatore da collocare all'interno del case.

La scheda iGame GTX 1080 Ti Kudan mantiene le tre tecnologie uniche e proprietarie di Colorsul: One Key Overclocking, iGame Pure Power e Silver Plating Technology funzioni tutte mirate ad ottimizzare e facilitare l'overclocking più spinto; dispone di 3.584 CUDA con la GPU che funziona ad una frequenza di clock base di 1.657 MHz raggiungendo una pre impostata velocità di clock Boost pari 1.784 MHz, ma sicuramente è in grado di spingersi anche oltre. Per quanto riguarda la memoria i moduli GDDR5X non sono stati spinti oltre alla frequenza utilizzata anche dalle rivali di 11.016 MHz.

Grazie all'aggiunto del kit WaterCooling, la nuova iGame GTX1080Ti Kudan è in grado di funzionare a bassa temperatura anche sotto carichi di lavoro estremi, di fatto escludendo il fattore temperatura elevata dai fattori dell'overclocking che a questo punto come limitazioni avrà solo quelle dei singoli componenti elettronici.