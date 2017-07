Carenza di schede video: ancora almeno tre mesi d'attesa, secondo un rivenditore tedesco

La situazione del mercato delle schede video sembra destinata a non risolversi in tempi brevi. MindFactory, uno dei principali rivenditori di materiale informatico in Germania, prevede che le carenze di schede video dureranno ancora per almeno tre mesi, lasciando di fatto scoperto il periodo del "back to school".

MindFactory scrive, in risposta a Tom's Hardware, che "a causa della forte domanda per le schede grafiche RX e GTX, collegata all'estrazione di Bitcoin, il produttore non ha potuto darci una data di consegna. Ci aspettiamo che la consegna avvenga almeno tra tre mesi."

Le altissime richieste da parte sia dei videogiocatori che di chi estrae criptovalute stanno quindi creando una "carestia" di schede che andrà ad impattare il mercato anche in un periodo fondamentale per il settore. Già ora l'impatto è evidente in tutta Europa, con alcuni modelli di schede video difficilmente reperibili oppure esauriti del tutto, e con i prezzi che sono più elevati rispetto a qualche mese fa.

A essere impattata è soprattutto la scorta di schede AMD, per via delle loro prestazioni superiori nell'estrazione. Questa carenza momentanea potrebbe di fatto spostare gli equilibri nel mercato delle schede per videogiocatori, dato che la disponibilità di schede NVIDIA e l'assenza di quelle AMD potrebbe portare i giocatori a scegliere le prime, scartando poi le seconde anche nel momento in cui questa crisi dovesse risolversi. Quello che potrebbe sembrare quindi un buon momento per AMD potrebbe invece avere un effetto boomerang in futuro.

La situazione attuale sta creando molti attriti tra chi crede nel progetto delle criptovalute e negli importanti esperimenti collegati (ad esempio il concetto di blockchain) e chi, invece, è più critico. Quest'ultima frangia è composta sia da videogiocatori impossibilitati ad acquistare una nuova scheda video che da persone che ritengono l'attuale corsa uno spreco. Il fenomeno, in ogni caso, ha un impatto reale - vuoi per i consumi di energia, vuoi per la disponibilità dei prodotti. E una soluzione che accontenti tutti non sembra ancora vicina.