Bundle For Honor e Ghost Recon Wildlands: NVIDIA estende l'offerta

L'offerta "Preparati alla battaglia", che prevede un codice omaggio di For Honor oppure Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands di Ubisoft per chi acquista una GeForce GTX 1080 o GTX 1070 oppure un PC Desktop o notebook basato sulle medesime GPU, rimarrà valida per altre tre settimane. Lo annuncia NVIDIA, che sostiene che il bundle ha finora riscosso un "incredibile successo".

Il bundle, infatti, sarà valido fino al 18 Aprile 2017, e sarà esteso a tutti coloro che acquisteranno anche una GeForce GTX 1060 o un notebook o desktop equipaggiato con questa GPU.

I due titoli Ubisoft in questione veicolano al loro interno diverse tecnologie NVIDIA, come gli effetti Turf che nel caso di Ghost Recon sono alla base di fili d'erba estremamente realistici. For Honor, invece, sfrutta NVIDIA Surround e DSR come si può verificare a questo indirizzo. Infine, entrambi questi titoli supportano NVIDIA Ansel.

Maggiori info sul bundle e sui partner italiani dell'iniziativa si trovano a questo link. Per altre informazioni su For Honor, invece, cliccate qui, per Ghost Recon Wildlands qui.