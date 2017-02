Asus Expedition: schede video e motherboard che durano nel tempo

In questi giorni Asus ha ufficialmente introdotto una nuova famiglia di prodotti per la propria divisione componenti: parliamo della gamma Expedition, composta al momento attuale da 5 schede video basate su GPU NVIDIA GeForce GTX e da 1 scheda madre dotata di chipset Intel B150, pensata quindi per l'abbinamento con processori della famiglia Kaby Lake.

Questi prodotti si differenziano dagli altri sviluppati da Asus per il target di riferimento: è quello di sistemi che devono venir utilizzati per periodi di tempo molto lunghi ma per i quali il listino non deve raggiungere quello delle soluzioni top di gamma.

Per ottenere questo tipo di certificazione Asus sottopone questi prodotti ad un processo di test particolarmente selettivo, incentrato sul processo automatizzato ASUS Auto-Extreme che viene sfruttato dall'azienda taiwanese anche per altre tipologie di prodotti. I componenti scelti per questi prodotti appartengono inoltre alla gamma di soluzioni sviluppate proprio per far fronte ad un funzionamento continuativo nel tempo di lunga durata, abbinando questo a sistemi di raffreddamento custom a più elevata efficienza e a frequenze di funzionamento che sono però quelle di default così da non generare stress eccessivo.

La logica dietro questi prodotti è speculare a quella adottata da Asus per le proprie schede madri della famiglia TUF, con però la sostanziale differenza data dal posizionamento di prezzo. Quelli Expedition sono quindi componenti orientati al pubblico dei videogiocatori, per i quali però è importante spendere una cifra non elevata in assoluto per scheda madre e scheda video senza per questo rinunciare a caratteristiche tecniche che puntano sulla durata del prodotto nel tempo.