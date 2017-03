Appaiono nei driver AMD nuove tracce di schede video con GPU Vega

Grazie alle informazioni pubblicate dal sito web Phoronix scopriamo come AMD abbia rilasciato 100 nuove patch, corrispondenti a circa 40.000 linee di codice, per implementare supporto alle proprie nuove GPU Vega 10 all'interno dei driver AMDGPu DRM.

L'implementazione del supporto alle prime schede della famiglia Vega a livello driver richiede ovviamente un notevole lavoro di sviluppo da parte di AMD: sono cambiate tra le varie l'interfaccia BIOS rispetto alle soluzioni Polaris, implementato il supporto al decoding video utilizzando UVD 7.0 e al nuovo video encode con VCE 4.0. Queste e altre novità a livello architetturale richiederanno, nel corso delle settimane che ci separano dal debutto delle prime schede Vega, un forte lavoro di ottimizzazione che proseguirà sicuramente durante i primi mesi di vendita di queste schede.

Al momento attuale i driver includono nella lista di dispositivi compatibili 7 differenti versioni di scheda basate su GPU Vega, per le quali non sono però indicati i dettagli specifici. E' ipotizzabile che questi modelli comprendano sia declinazioni Radeon RX Vega destinate a sistemi desktop per videogiocatori, sia schede Radeon Instinct basate su GPU Vega e pensate per workstation grafiche e per il calcolo parallelo.

Nella lista di dispositivi supportati non manca anche l'indicazione di altre 7 prodotti basati su GPU Polaris 12, chip che verrà utilizzato nelle schede della famiglia Radeon RX 500 destinate al segmento entry level del mercato e che ripropongono la stessa architettura adottata da AMD con le schede Radeon RX 400 basate su GPU Polaris 10 e Polaris 11.

Vega 10 device support:

{0x1002, 0x6860, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},

{0x1002, 0x6861, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},

{0x1002, 0x6862, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},

{0x1002, 0x6863, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},

{0x1002, 0x6867, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},

{0x1002, 0x686c, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},

{0x1002, 0x687f, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},

Polaris 12 device support: