Ancora schede video GeForce in offerta su Amazon: è la volta di GTX 1060 e GTX 1070

ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 è un modello ritagliato sulle esigenze dei giocatori PC più appassionati. Utilizza una delle GPU attualmente migliori sul rapporto qualità-prezzo e un dissipatore a tre ventole per la massima efficienza nel raffreddamento delle componenti elettroniche abbinata ad una rumorosità di funzionamento contenuta. La GPU viene offerta con i software GPU Tweak II e Xsplit Gamecaster per la gestione delle specifiche tecniche e la condivisione dei gameplay online. È in offerta su Amazon a 287,99 Euro fino alle 13.

Zotac GeForce GTX 1070 8GB AMP! Edition costa invece qualcosa di più ma offre prestazioni più elevate soprattutto alle risoluzioni superiori. Si basa sulla GPU GeForce GTX 1070 con frequenze operative spinte verso l'alto, e implementa 8 GB di RAM. Anche in questo caso Zotac utilizza un dissipatore diverso da quello proposto da NVIDIA, con una gestione delle ventole avanzata per ridurre la rumorosità di funzionamento e la temperatura della scheda durante i carichi grafici più pesanti. Questo modello è in vendita a 422,99 Euro con 50 Euro di sconto.

