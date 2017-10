Anche da Gigabyte una Radeon RX Vega custom

Nella giornata di ieri, con questa notizia, abbiamo fatto il punto delle vendite delle schede video AMD Radeon RX Vega e di come il mercato sia in attesa del debutto delle proposte basate su design custom. Al momento attuale la sola ASUS ha annunciato una propria scheda custom, appartenente alla famiglia Strix, ma di fatto tale proposta non è al momento attuale disponibile in vendita.

Il sito wccftech segnala, a questo indirizzo, come Gigabyte stia preparando una propria scheda video basata su GPU Radeon RX Vega 64 e caratterizzata da un design completamente custom. Le dimensioni complessive sono superiori a quelle della reference board, con uno sviluppo in altezza maggiore e un ingombro sul PCB della scheda madre di 2 slot e mezzo.

Il sistema di raffreddamento adottato è basato su due ventole di uguali dimensioni, a coprire un voluminoso dissipatore di calore dotato di heatpipes e posto a contatto sia con la GPU sia con la circuiteria di alimentazione. Ricordiamo come le schede Vega siano dotate di memoria HBM2, High Bandwidth Memory di seconda generazione, raffreddate con la stessa placca di dissipazione a contatto con la GPU in quanto le memorie sono montate sullo stesso package del chip video.

L'alimentazione della scheda prevede due connettori a 8 pin ciascuno, per una potenza massima pari a 375 Watt che può essere fornita alla scheda secondo le specifiche tecniche. Al momento attuale non è dato sapere in che modo Gigabyte interverrà sulle frequenze di clock della GPU per dotare questa scheda di un overclock di serie, ma è ipotizzabile che qualche intervento rispetto alle specifiche AMD possa venir fatto. Di questa scheda si attende anche una versione basata su GPU Radeon RX Vega 56, che sulla carta pare essere addirittura anche più interessante della declinazione 64 visto il connubio tra caratteristiche tecniche e costo d'acquisto.

