AMD Radeon RX Vega in foto: ad aria e a liquido

Mancano pochi giorni al debutto delle prime schede video AMD della famiglia Radeon RX Vega e possiamo mostrarvi le prime immagini di questo prodotto scattate in occasione di una presentazione stampa che si sta svolgendo in California in questo fine settimana. Nelle immagini Raja Koduri, Senior Vice President e Chief Architect del Radeon Technologies Group di AMD, mostra due versioni di scheda Radeon RX Vega basate su sistema di raffreddamento ad aria e su kit a liquido integrato.

Non possiamo al momento fornirvi maggiori informazioni sulle schede AMD Radeon RX Vega che l'azienda americana renderà disponibili sul mercato, oltre che sulle caratteristiche alla base dell'architettura. Per ora vi chiediamo di accontentarvi di queste immagini, nell'attesa che AMD tenga il proprio evento Capsaicin nella serata di domenica 30 luglio (prime ore di lunedì mattina per il fuso orario italiano): da quel momento nuove informazioni saranno disponibili in pubblico.

Radeon RX Vega con sistema di raffreddamento ad aria.

Radeon RX Vega: sistema di raffreddamento a 2 slot d'ingombro; due connettori di alimentazione a 8 pin ciascuno.

Radeon RX Vega con kit di raffreddamento a liquido integrato: i cavi di collegamento tra waterblock e radiatore sono molto lunghi così da facilitare l'installazione all'interno del case.

Accade solo ad un tech day: un gruppo di nerd proveniente da tutto il mondo che fotografa sgomitando una scheda video di nuova generazione :)