AMD mostra una scheda video Vega: debutto nel secondo trimestre 2017

AMD ha annunciato quest'oggi prezzi e caratteristiche tecniche alla base delle prime 3 versioni di processore Ryzen 7 che debutteranno sul mercato a partire dal prossimo 2 marzo; tutti i dettagli a riguardo sono stati raccolti in questo articolo.



sistema desktop con processore AMD Ryzen R7 1700X e scheda video Vega

L'azienda americana ha utilizzato il proprio Tech Day di presentazione delle CPU Ryzen per mostrare anche in funzione un sistema dotato di scheda video Vega di prossima generazione, ovviamente in abbinamento ad una piattaforma con CPU Ryzen R7 1700X.

AMD non ha fornito informazioni specifiche sulla scheda video Vega, se non confermarne il periodo di introduzione ufficiale sul mercato previsto per il secondo trimestre 2017. La scheda era montata all'interno di un sistema con pannello laterale in vetro, così da permetterne la visione ma non di toccare con mano. Quella utilizzata nel sistema è una reference board interna sviluppata da AMD per il debugging: questo è facilmente intuibile osservando la parte posteriore della scheda che prosegue con un secondo PCB di dimensioni più contenute che termina con un connettore USB per una interfaccia di debug.

La scheda implementa due connettori di alimentazione PCI Express, uno da 8 pin e uno da 6 pin: non sappiamo se questa sarà la configurazione finale del reference design AMD per le schede Vega, anche perchè i partner potrebbero optare per design differenti con PCB custom e scelte autonome per quanto riguarda la circuiteria di alimentazione.

Il pannello di connessione posteriore prevede connettori Display Port e HDMI per i display, con un ingombro di 2 slot e un sistema di raffreddamento che ricopre completamente tutto il PCB della scheda con un design che è molto simile a quello delle schede AMD della famiglia Radeon RX 480.

Il sistema ha operato per svariate ore con applicazioni 3D senza problemi; la ventola è stata portata ad operare al 100% in modo fisso generando una elevata quantità di rumore, ma crediamo che questa sia stata una scelta voluta così da evitare possibili problemi di temperatura elevata. Non dobbiamo inoltre trascurare il fatto che questa scheda è un prototipo, presumibilmente basato su una versione di GPU che non è dello stepping finale destinato alla produzione di massa.

Completato il lancio delle CPU Ryzen, che durerà varie settimane a partire dal 2 marzo con il debutto dei primi processori sul mercato, sarà la volta delle schede video della famiglia Vega. Non è ancora ben chiaro quanto bisognerà attendere ma entro fine giugno anche queste nuove schede video dovrebbero diventare realtà in commercio.