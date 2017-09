AMD dismette il marchio CrossFire: è obsoleto con l'arrivo delle DirectX 12

AMD ha annunciato che non userà più il marchio CrossFire per riferirsi alle configurazioni multi-scheda. L'azienda afferma che si tratta di "una tecnologia dell'era delle DirectX 11" che non è più attuale con l'avvento delle DirectX 12.

Con le nuove API grafiche introdotte con Windows 10, infatti, si parla di mGPU (o multi-GPU). Per AMD si tratta, come riporta Wccftech, di una scelta di posizionamento di mercato e non di un fatto tecnico: il supporto alle configurazioni con più GPU per applicazioni che usano DirectX 11 o inferiori rimane immutato, ma non sarà più indicato con il nome CrossFire.

Le DirectX 12 permettono infatti di utilizzare più GPU assieme in via nativa, senza dover passare necessariamente per il software creato dai produttori dell'hardware. Le API mettono infatti a disposizione dei programmatori le varie GPU presenti sul sistema e saranno poi questi a doverle programmare in maniera tale da lavorare singolarmente o in simultanea.

Le GPU possono essere fatte funzionare in modalità "Linked" nel caso in cui siano identiche (similmente a SLI e CrossFire) o in modalità "Unlinked" nel caso in cui siano differenti. Peculiarità delle DirectX 12 è la capacità di far lavorare insieme anche GPU differenti e addirittura di produttori diversi: ad esempio, schede NVIDIA e AMD, oppure GPU integrate insieme a schede discrete.

Vulkan, la serie di API grafiche sviluppate dal Khronos Group, al momento supporta soltanto le configurazioni simmetriche (con GPU identiche), mentre è in lavorazione il supporto a GPU di tipo differente.

Le differenze tra i software sviluppati da AMD e NVIDIA e le nuove DirectX 12 sono evidenti, oltre al fatto che le seconde rendono i primi ridondanti: per questo motivo AMD ha dismesso il marchio CrossFire, seppure la funzionalità rimanga inalterata.