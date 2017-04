AMD conferma, nuovamente, il debutto di Vega entro fine giugno

AMD ha confermato che il debutto delle prime schede video top di gamma basate su architettura Vega di nuova generazione avverrà nel corso del secondo trimestre dell'anno. Di conseguenza vedremo le schede Vega prima della fine del mese di giugno 2017.

La notizia di fatto non è tale, in quanto questa informazione era già stata ufficialmente indicata da AMD nelle proprie roadmap e pertanto non deve sorprendere nessuno. Nel commento ad un post sulla propria pagina Facebook un rappresentante dell'azienda ha confermato come il debutto di Vega avverrà quanto le schede saranno pronte, e questo sarà nel corso di questo trimestre.

When will Vega be ready? When it's ready... And it will be this quarter.