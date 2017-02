Al GDC 2017 NVIDIA parlerà di AI/Deep Learning applicato allo sviluppo dei giochi, alla grafica e alla VR

NVIDIA annuncia la sua presenza al Game Developers Conference che si svolgerà dal 27 febbraio al 3 marzo al Moscone Center di San Francisco. Terrà nell'occasione 16 sessioni e si concentrerà soprattutto sulle più recenti tecnologie di AI e Deep Learning applicate allo sviluppo dei giochi, alla grafica e alla VR.

Le sessioni di NVIDIA GDC 2017 dedicate al Deep Learning saranno così articolate:



- Mercoledì, 9:30-10:30 AM | Introduction to Deep Learning

- Mercoledì, 11:00-12:00 PM | Zoom, Enhance, Synthesize! Magic Image Upscaling and Material Synthesis using Deep Learning



NVIDIA è attivamente impegnata oramai da parecchi anni nel mondo dei videogiochi, investendo in questo settore attraverso una combinazione di strumenti, tecnologie, sforzi ingegneristici e supporto agli sviluppatori.



Le sessioni di NVIDIA GDC 2017 dedicate alla grafica, all'elaborazione e alla VR saranno così articolate:



Sessioni Grafica:

- Lunedì, 10AM-5PM | Advanced Graphics Tech Day

- Mercoledì, 3:30-4:30 PM | Watch Dogs 2 - PC Version Success Story with NVIDIA

- Mercoledì, 5:00-6:00 PM | DirectX 12 Case Studies

- Giovedì, 2:00-2:30 PM | Adding photo mode to your game with NVIDIA Ansel

- Giovedì , 3:00-3:30 PM | NVIDIA Aftermath: A new way of debugging crashes on the GPU

- Giovedì, 4:00-5:00 PM | NVIDIA GameWorks Animation Technologies in Unreal Engine 4

- Giovedì, 5:30-6:30 PM | Real-Time Rendering Advances from NVIDIA Research

- Venerdì, 10:00-11:00 AM | NVIDIA Vulkan Update / Vulkan GPU Work Creation

- Venerdì, 11:30-12:00 PM | How to Stream Your Game to Millions with GeForce NOW

- Venerdì, 1:30-2:30 PM | The Witness on Android - Post Mortem



Sessioni Elaborazione:

- Giovedì,10:00-11:00 AM | D3D Async Compute for Physics: Bullets, Bandages, and Blood

- Giovedì,11:30-12:30 PM | Game Physics on the GPU with NVIDIA PhysX 3.4



Sessioni VR:

- Mercoledì, 12:30-1:30 PM | Photogrammetry for Games; Art, Technology and Pipeline Integration for Amazing Worlds

- Venerdì, 12:15-1:15 PM | Accelerating your VR Games with VRWorks

- Venerdì, 3:00-4:00 PM | VR Best Practices: Putting the fun in VR Funhouse

NVIDIA ha creato un team dedicato di oltre 300 grafici e ingegneri che creano e implementano tecnologie all'avanguardia per il gaming. Gli ingegneri NVIDIA che si occupano di effetti visivi compiono ricerche nell'ambito della grafica finalizzate alla creazione di librerie, strumenti di sviluppo, documentazione ed esempi di codice sorgente lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori di giochi. Il team NVIDIA, inoltre, ha collaborato con loro per lo sviluppo di SDK multi-piattaforma, librerie e strumenti per portare l'esperienza PC su altre piattaforme.