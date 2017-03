3 differenti impostazioni di clock per la scheda MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X

Al pari dei vari produttori partner AIB di NVIDIA nel mercato delle schede video, anche MSI prepara il debutto di varie schede video basate su GPU NVIDIA GeForce GTX 1080Ti che vantino un design e caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelle della scheda Founders Edition sviluppata da NVIDIA.

Nei giorni scorsi abbiamo segnalato, con questa notizia, come MSI stia lavorando a 5 differenti schede di questo tipo. Emergono ora dettagli specifici su una di queste, la proposta GeForce GTX 1080Ti Gaming X che riprende un design già adottato in precedenza da MSI per le proprir schede con GPU NVIDIA destinate al segmento top di gamma.



fonte: Techpowerup

Il sistema di raffredamento è di tipo Twin Frozr VI, con un ingombro di 2 slot e 1/2 e l'utilizzo di due ventole della famiglia Torx 2.0. Il PCB è ovviamente di tipo custom, dotato di 2 connettori di alimentazione a 8 pin ciascuno con design della circuiteria di alimentazione a 8+2 fasi.

La scheda viene proposta con 3 differenti modalità di funzionamento, in termini di frequenza di clock della GPU, così caratterizzate:

OC Mode : base clock 1.569 MHz; boost clock 1.683 MHz; memory clock 11.124 MHz.

: base clock 1.569 MHz; boost clock 1.683 MHz; memory clock 11.124 MHz. Gaming Mode : base clock 1.544 MHz; boost clock 1.657 MHz; memory clock 11.016 MHz.

: base clock 1.544 MHz; boost clock 1.657 MHz; memory clock 11.016 MHz. Silent Mode: base clock 1.480 MHz; boost clock 1.582 MHz; memory clock 11.00 MHz.

Con l'impostazione Silent Mode le frequenze di clock della scheda MSI sono le stesse della proposta Founders Edition di NVIDIA; in Gaming Mode e in OC Mode troviamo interessanti incrementi per il dato della GPU mentre ben più contenute sono le variazioni nella frequenza di clock della memoria GDDR5X.