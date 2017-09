X370 Gaming M7 ACK è la nuova scheda MSI per CPU Ryzen

MSI annuncia quest'oggi la nuova scheda X370 Gaming M7 ACK, modello compatibile con processori AMD Ryzen su socket AM4 posizionata quale soluzione di vertice della gamma di schede dell'azienda taiwanese. Con questa proposta MSI completa la propria gamma di schede madri per processori AMD Ryzen, formata al momento attuale da 6 differenti schede basate su chipset AMD X370 e da altre soluzioni di fascia più economica abbinate ai chipset AMD B350 e A320

La scheda è dotata onboard di 3 slot PCI Express 16x meccanici, affiancati da 3 slot PCI Express 1x per periferiche che non siano schede video. Gli slot principali sono tutti ben spaziati, permettendo l'installazione di due schede video in parallelo anche se dotate di sistema di raffreddamento a 3 slot d'ingombro laterale.

Lo storage locale è gestito da due slot Turbo M.2, compatibili con soluzioni SSD dotate di interfaccia NVMe e quindi capaci di andare ben oltre i limiti dell'interfaccia SATA in termini di velocità di trasferimento dei dati da e verso l'SSD. I due slot sono abbinati al sistema di dissipazione termico sviluppato da MSI, M.2 Shield FROZR, grazie al quale viene ridotto il rischio che elevate temperature di funzionamento possano portare gli SSD in una condizione di thermal throttling.

Da segnalare la presenza della tecnologia Killer DoubleShot, che permette di abbinare scheda di rete Wireless a scheda di rete Gigabit LAN su cavo operando in parallelo. A seconda del tipo di carico di lavoro richiesto il software Killer gestisce automaticamente quale connessione di rete utilizzare per quale applicazione, andando a dare priorità di traffico in termini di latenza a quelle applicazioni che ne beneficiano maggiormente.

A completare la dotazione onboard troviamo sottosistema audio con tecnologia Audio Boost 4 by Nahimic 2+, controller USB 3.1 di tipo Type-C accanto alle tradizionali porte USB 2.0 e USB 3.0 per le varie tipologie di periferiche presenti in commercio. MSI X370 Gaming M7 ACK sarà in vendita in Italia a partire dalla fine del mese di settembre presso i rivenditori autorizzati MSI, ad un prezzo al pubblico IVA inclusa pari a 299,00€. Ulteriori informazioni su questa scheda sono disponibili sul sito MSI a questo indirizzo.