Schede madri mini-ITX anche per processori AMD Ryzen

E' Biostar la prima azienda ad annunciare una scheda madre per processori AMD Ryzen basata su form factor Mini-ITX, pensata quindi per l'installazione all'interno di case di dimensioni più contenute. Un prodotto di questo tipo è atteso da molti appassionati, interessati a bilanciare le elevate potenzialità delle CPU AMD Ryzen 7 e Ryzen 5 con un PC desktop dalle dimensioni ridotte.

Le schede madri Biostar Racing X370GTN e Racing B350GTN sono basate rispettivamente sui chipset AMD X370 e B350, entrambe dotate di sistema di illuminazione a LED programmabile. E possibile utilizzare memoria DDR4 3200 quale massimo con entrambe le schede, e non manca uno slot PCI Express 16x per la scheda video dedicata.

L'espandibilità dal versante storage è interessante, viste le dimensioni: troviamo per entrambe le proposte 4 connettori SATA 3 con supporto a configurazioni Raid 0, 1 e 10 a seconda del numero di hard disk collegati e delle preferenze dell'utente. Uno slot M.2, montato nella parte inferiore del PCB della scheda madre, è collegato alla CPU via link PCI Express con una velocità di trasmissione di 32Gb/s nel momento in cui viene utilizzato un processore Ryzen.

Le due schede sono proposte con prezzi pari a 129 dollari USA, tasse escluse, per la versione Racing X370GTN e di 109 dollari sempre tasse escluse per la proposta Racing B350GTN. E' ipotizzabile che altri produttori possano a breve proporre proprie schede socket AM4 per CPU Ryzen basate su questo form factor.