Schede madri con chipset X299 e socket LGA 2066 a partire da 247,99 Euro su ePRICE

X299 rappresenta la fascia alta dei chipset per schede madri con socket LGA 2066 (R4), che ha fatto il suo debutto a giugno con i processori Skylake-X e Kaby Lake-X e compatibile con i nuovi Core i9. Sostituisce il socket LGA 2011 (R3) e si rivolge soprattutto ad utenti che ricercano alte prestazioni su computer che devono svolgere incarichi particolarmente gravosi sul piano computazionale. ePRICE propone una nutrita selezione di schede madri con chipset X299 e socket LGA 2066, con prezzi a partire da 247,99 Euro e consegna gratis in breve tempo.

Sono parecchi i modelli proposti, tutti di fascia alta e per utenti cosiddetti enthusiast: il più economico è MSI X299 Raider, che di certo non lesina nei numeri. Supporta tecnologie multi-GPU di NVIDIA e AMD (SLI e CrossFire), ma si orienta anche all'uso business e professionale. Oltre all'ampia selezione di porte (fra cui anche una Type-C reversibile), la scheda madre fa uso di tecnologie proprietarie, come MSI Audio Boost 4, implementa parecchi connettori per ventole ed è compatibile con memorie DDR4 da 4266+ MHz per una capacità massima di 128 GB.

Sul fronte ASUS troviamo diverse schede madri delle famiglie Prime e ROG Strix, quest'ultima orientata ai giocatori hardcore. Il modello ASUS ROG Strix X299-E si caratterizza per la compatibilità con il sistema Aura Sync per la sincronizzazione dell'illuminazione LED fra le varie componenti proprietarie installate nel case. Anche in questo caso l'audio viene curato da una tecnologia proprietaria denominata SupremeFX, mentre sul fronte overclocking ASUS PRO Clock II permette di svolgere le operazioni in maniera intuitiva e specifica per i processori della serie X.

Tutte le schede madri sono compatibili con diversi modelli di processori, che vengono segnalati con la X all'interno della nomenclatura. Di seguito riportiamo i modelli di CPU ad oggi compatibili con le schede madri X299 e installabili sul Socket X299: Core i5-7640X, Core i7-7740X, Core i7-7800X, Core i7-7820X, Core i9-7900X. Si parte da modelli da 4-core e 4-thread, fino ad arrivare all'ultimo modello segnalato da 10 core e 20 thread. Il tutto in attesa delle prossime CPU della famiglia, che arriveranno ad un massimo di 18 core fisici e 36 thread simultanei.

