ROG Maximus IX Extreme: la scheda madre con il waterblock integrato

Asus ha reso disponibile una nuova scheda madre della famiglia ROG, Republic of Gamers, destinata all'utilizzo con i processori Intel Core della famiglia Kaby Lake. Il nuovo modello, Maximus IX Extreme, spicca per la presenza di un sistema di raffreddamento a liquido integrato utilizzato per dissipare il calore generato dalla CPU.

La scheda riprende le caratteristiche tecniche alla base delle altre soluzioni Asus della famiglia Maximus IX basate su chipset Intel Z270, arricchendole con alcune funzionalità inedite tra le quali spicca il design del sistema di raffreddamento. Il waterblock montato all'altezza del socket del processore, sviluppato in collaborazione con Bitspower, copre tanto la CPU come la circuiteria di alimentazione della scheda, così da meglio integrare la dissipazione di tutti i componenti.

La scheda non è abbinata a radiatore e pompa di circolazione del liquido, componenti che dovranno essere scelti tra quelli disponibili in commercio come soluzioni aftermarket. Il waterblock integra al proprio interno una circuiteria di monitoraggio del flusso del liquido, con verifica delle temperature di ingresso e di uscita, il tutto abbinato dagli ormai immancabili LED RGB.

Asus ha scelto di offrire sulla scheda due slot PCI Express 16x per schede video separati tra di loro da ben 3 slot: in questo modo si facilita l'utilizzo di sistemi di raffreddamento particolarmente voluminosi anche abbinati alla GPU, anche abbinandovi un kit a liquido in loop con il waterblock dedicato alla CPU. Un terzo slot PCI Express 16x meccanico ma 4x elettrico è montato nella parte più bassa del PCB, utilizzabile con configurazioni AMD CrossFireX a 3 schede mentre il supporto alla tecnologia SLI di NVIDIA è limitato a due sole schede.

Segnaliamo, tra le soluzioni tecniche implementate, anche delle placche di dissipazione che ricoprono l'area dedicata alle unità SSD in formato M.2. Queste permettono di mantenere la temperatura di funzionamento dei chip memoria degli SSD su valori contenuti, stabilizzandone le prestazioni velocistiche e assicurando in questo modo anche una superiore durata nel tempo.

Ulteriori informazioni su questa scheda sono disponibili sul sito Asus a questo indirizzo.