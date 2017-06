Nokia FP4: ecco il nuovo processore di rete più veloce di sempre

Nokia presenta il suo nuovo chipset di rete FP4 che surclassa la concorrenza riuscendo a totalizzare velocità di elaborazione superiore di ben 6 volte a tutti gli altri presenti sul mercato. In questo caso l'azienda ha dichiarato come il nuovo FP4 sia capace di elaborare oltre 2,4 terabit al secondo riuscendo ad imporsi come il primo vero processore di rete multi-terabit per flussi IP.

La presentazione è avvenuta direttamente per voce del CEO Rajeev Suri, il quale ha dichiarato la volontà da parte di Nokia di raggiungere le massime prestazioni anche in questo nuovo ed esigente mercato. In questo caso i vantaggi del nuovo FP4 di Nokia riguardano non solo una velocità incredibile ma anche e soprattutto anche miglioramenti per quanto concerne la sicurezza visto che gli ingegneri dell'azienda hanno strutturato il chipset in modo da assicurarlo nei confronti di attacchi DDOS in rete.

Nokia prevede un incremento di traffico IP addirittura raddoppiato solo nei prossimi cinque anni, raggiungendo 330 exabyte al mese entro il 2022, con una crescita annua addirittura del 25%. A crescere saranno anche le velocità di trasferimento dati che ogni anno potrebbero incrementare le proprie necessità di quasi il 40 per cento. Un aumento causato dalle insaziabili richieste degli utenti tra video ad alta definizione in streaming e, più recentemente, le novità in seno alla tecnologia della realtà virtuale che addirittura farà raggiungere entro il 2025 quota 100 miliardi di dispositivi connessi.

Il nuovo Nokia PF4 è il risultato di anni di ingegneria e di ricerca e gli sviluppatori della casa madre hanno sfruttato i più recenti progressi in termini di design multi-dimensionale. Ecco che il nuovo FP4 offre anche molte innovazioni architettoniche, compresa la memoria intelligente "made in Nokia", che migliora le prestazioni e l'efficienza, riducendo al minimo le dimensioni del processore.