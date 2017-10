Molte schede madri Z370 per CPU Coffee Lake da ASUS

ASUS ha annunciato una completa gamma di schede madri basate su chipset Intel Z370, specificamente sviluppate per l'abbinamento ai processori Intel Core i7, Core i5 e Core i3 basati su architettura Coffee Lake. Abbiamo avuto occasione, nei giorni scorsi, di partecipare ad una presentazione stampa di questi modelli nella quale sono state mostrate le principali novità rispetto alle versioni di precedente generazione basate su chipset Z270.

[HWUVIDEO="2419"]Schede madri ASUS Z370 per CPU Intel Coffee Lake[/HWUVIDEO]

Da evidenziare in particolare il riposizionamento della famiglia di prodotti TUF, che diventa ora la proposta d'ingresso nella gamma di schede madri ASUS per gli utenti più appassionati. Oltre a queste proposte non manca la famiglia ROG, alla quale si affianca la gamma Strix che comprende anche una soluzione in form factor Mini-ITX dalle dimensioni più contenute.

Ulteriori informazioni sui processori Intel Core basati su architettura Coffee Lake sono disponibili nella nostra recensione, pubblicata a questo indirizzo.