Evento Live sulle schede madri Asus Z270: un recap della serata in video

Nella serata di giovedì 12 gennaio, presso Videogames Party Home a Milano, abbiamo organizzato un evento in collaborazione con Asus nel quale abbiamo mostrato le nuove schede madri Z270 dell'azienda taiwanese pensate per l'abbinamento con i processori Intel della serie Kaby Lake. Si tratta, lo ricordiamo, delle nuove generazioni di processore della famiglia Core destinate ai sistemi desktop di fascia più alta e quindi anche al pubblico dei videogiocatori.

L'evento in sala ha visto una bella partecipazione degli utenti presenti: abbiamo raccontato, grazie al contributo di Tommaso Pelletti di Asus, le caratteristiche tecniche delle numerose nuove schede madri basate su chipset Intel Z270 che l'azienda ha annunciato nei giorni scorsi. L'occasione è stata utile anche per spiegare al meglio come sia composta la gamma di soluzioni Asus, tra schede della famiglia ROG (Republic of Gamers) e altre proposte.

Sul palco si sono alternati Roberto Sannino e Daniel "Twister" Bolognesi: il primo impegnato con un overclock a 5 GHz, via sistema di raffreddamento a liquido, del processore Intel Core i7-7700K così da fornire indicazioni agli appassionati su come poter ottenere un buon successo in overclock con le CPU Kaby Lake. Il secondo ha invece eseguito una sessione di assemblaggio e modding live dal palco, spiegando durante l'esecuzione dei lavori alcuni accorgimenti utili per creare una mod che sia ineccepibile dal punto di vista tecnico e bella nell'aspetto.

Quando si fanno eventi in live il problema tecnico è sempre in agguato, e così è stato anche per noi ieri. Nei giorni precedenti l'evento abbiamo testato il setup per circa 10 ore di streaming senza rilevare alcun problema. dopo circa 20 minuti dall'inizio del live il segnale in streaming per il pubblico a casa, tanto su Youtube come su Facebook, ha iniziato a generare dell'audio corrotto che ha impedito di seguire al meglio l'evento.

Quest'oggi abbiamo cercato di capire quale fosse la causa del disturbo audio, in quanto da banco regia l'audio ascoltato ieri sera era senza problemi. La causa sembra essere legata ad un bug che, ahimè abbiamo scoperto solo dopo, può presentarsi in modo assolutamente casuale con il software utilizzato per gestire lo streaming contemporaneo dei contenuti su due piattaforme. Ci scusiamo con chi non è riuscito ieri a seguire al meglio la parte live in streaming per questo motivo: eventi di questo tipo trovano nella presenza in sala la forma di partecipazione migliore ma è indubbio che lo streaming video in diretta permetta di seguire anche a chi è lontano.

[HWUVIDEO="2239"]Schede madri Z270 di Asus: recap dell'evento[/HWUVIDEO]

Per questo motivo questa mattina abbiamo registrato in redazione questo video, nel quale forniamo una sintesi di quello che è stato discusso e mostrato durante l'evento. Nuovamente scuse per l'inconveniente tecnico, tanto inaspettato quanto non voluto: è nostra intenzione riproporre con continuità occasioni live di questo tipo sia dalla redazione come in location aperte agli appassionati che vorranno partecipare. Un grazie particolare a tutti coloro che, in forma diversa, sono stati coinvolti per la realizzazione di questo evento e in particolare a tutti i nostri utenti che hanno partecipato: il confronto che si è venuto a instaurare prima, durante e al termine dell'evento con noi della redazione è sempre uno dei momento che più preferiamo nel nostro lavoro e ci è utile per migliorare quello che ogni giorno portiamo avanti dalla redazione. Alla prossima!