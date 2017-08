EK, water block RGB dedicato all'ASUS ROG Strix X299-E gaming

EK Water Blocks, presenta il suo monoblocco EK-FB appositamente progettato per offrire le migliori performance di raffreddamento per il socket LGA-2066 in particolare quello montato sulla scheda madre ASUS ROG Strix X299-E Gaming.

Progettato in collaborazione con ASUS, questo nuovo monoblocco utilizza lo standard EK-Supremacy EVO, già adottato sulle più performanti soluzioni EK, in grado di raffreddare CPU e moduli di regolazione dell'alimentazione (MOSFET), facendo circolare il liquido del sistema in tutte le aree critiche dei componenti, garantendo così a chi lo adotterà la migliore soluzione per overclock stabili e spinti.

Grazie alla minuziosa progettazione, è garantito un elevato flusso all'interno del monoblocco, anche adottando pompe meno spinte e quindi più silenziose; dotato di una striscia a LED RGB con connettore a 4 pin, EK acquisisce lo standard ASUS Aura Sync, offrendo la piena compatibilità con il sistema del partner ASUS.

Il nuovo design e le dimensioni della piastra assicurano che il monoblocco abbia il miglior contatto meccanico con l'IHS dei processori basati su socket LGA-2066 serie Intel Core X, consentendo così un migliore trasferimento termico: la base del monoblocco è in rame nichelato, mentre la parte superiore è costituita un un unico blocco di acrilico di qualità., i distanziali in ottone nichelati sono preinstallati facilitandone l'installazione.

EK-FB ASUS Strix X299-E RGB è disponibile in pre-ordinare tramite il webshop di EK al prezzo di 119,95 €.