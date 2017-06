Anche schede madri Mini-ITX per le CPU AMD Ryzen

I processori AMD della famiglia Ryzen hanno raccolto notevole successo tra gli appassionati, sin dal debutto ufficiale avvenuto per le proposte Ryzen 7 all'inizio del mese di marzo. Quello che mancava all'appello, tra le tante schede madri con socket AM4 compatibili con questi processori che sono state presentate negli ultimi mesi, erano modelli basati su form factor Mini-ITX.

Al Computex 2017 di Taipei i produttori di schede madri hanno mostrato vari modelli per questi processori basati sul form factor Mini-ITX, proposte che sono candidate ideali per l'utilizzo in sistemi desktop di dimensioni contenute ma che non vogliono rinunciare a nulla in termini di prestazioni.

La scheda madre Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi è uno di questi modelli, in grado di abbinare una ricca dotazione accessoria a dispetto della superficie contenuta. Troviamo 2 slot per moduli memoria DDR4, con un singolo slot PCI Express 16x per la scheda video. Onboard troviamo connessioni USB 3.1 e interfaccia M.2 per le unità SSD, senza però trascurare la possibilità di gestire hard disk e SSD con interfaccia SATA per un massimo di 4 periferiche. La connettività è di tipo ibrida, con connessione ethernet Gigabit affiancata da una scheda di rete Wi-Fi.

I sistemi di più ridotte dimensioni raccolgono l'interesse degli utenti appassionati, in quanto riescono ad abbinare la potenza di una CPU come quella Ryzen e una scheda video dedicata anche di fascia alta, a seconda del budget. L'espansibilità si ferma a questi componenti ma per la maggior parte delle necessità è difficile chiedere di più, pensando a quanto è già integrato onboard.