Xiaomi M365, monopattino elettrico ripiegabile ad un ottimo prezzo su Lightinthebox

Xiaomi deve il suo successo al mercato telefonico, in cui l'azienda è diventata celebre prima di realizzare gadget di tutti i tipi. Oltre a router e gadget per la smart home produce anche robot aspirapolvere e anche mezzi di trasporto. Fra questi lo Xiaomi M365, un monopattino elettrico ripiegabile realizzato con una lega di alluminio di derivazione aeronautica. Può trasportare un peso massimo di 100 chilogrammi e dispone di diverse tecnologie per rendere più comoda la giuda e l'esperienza di utilizzo. Puoi comprarlo a soli 319,33 euro su Lightinthebox.

Per spostarsi con agevolezza Xiaomi M365 implementa un motore da 250W che permette di raggiungere una velocità di 25 km/h in breve tempo fino a raggiungere un massimo di 30 km/h in maniera costante. Il mezzo può essere gestito anche con un'app dedicata, con cui è possibile monitorare le proprie abitudini, i trasferimenti effettuati e la velocità in tempo reale a cui procede il monopattino. La batteria integrata nella piccola scocca è da 18650 mAh, e consente - stando ai dati ufficiali - di viaggiare per circa 30 km con una singola carica.

Non mancano naturalmente le soluzioni per la sicurezza: il monopattino implementa infatti un doppio sistema di frenata che all'anteriore utilizza la tecnologia E-ABS antibloccaggio, mentre al posteriore un disco meccanico per massimizzare la potenza della frenata e ridurre i tempi e lo spazio necessari per arrestare la corsa (si può fare in circa 4 metri). La batteria integrata viene ricaricata attraverso un sistema di "riciclaggio" dell'energia cinetica in energia elettrica riutilizzabile per gli spostamenti, come avviene sulle automobili elettriche

Il motore viene infine abbinato ad un sistema di protezione a sei funzioni che impedisce l'avversarsi di cortocircuiti, sovracorrente, sovraccarica, sovra scarica, basso voltaggio e surriscaldamento. L'autonomia residua può essere inoltre controllata anche senza dover utilizzare l'app, con quattro LED di stato che sono integrati all'interno della scocca. I due pneumatici integrati da 8,5 pollici sono gonfiabili, anti-slittamento e anti-urto, e non manca un sistema fronte-retro di illuminazione che serve ad illuminare l'ambiente e a segnalare la posizione del monopattino agli altri.

Xiaomi M365 pesa solamente 12 chili e grazie al telaio ripiegabile in 3 secondi può essere comodamente trasportato quando non viene utilizzato. Il prezzo di Lightinthebox è particolarmente conveniente: su altri siti costa oltre 450 euro, mentre qui può essere acquistato a soli 319,33 euro nelle prossime ore.