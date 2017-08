Tre prodotti Xiaomi in promozione su LightInTheBox: kit smarthome, TV box e monopattino elettrico

Sul portale di E-Commerce LightInTheBox viene proposta un'offerta interessante riguardante tre prodotti Xiaomi, due dei quali possono essere acquistati ad un prezzo ancor più vantaggioso grazie ai codici sconto che mettiamo a disposizione di seguito.

Partiamo dalla Xiaomi Mi Box, una piccola unità da collegare al televisore che permette di trasformare anche le TV meno recenti in smart-TV a tutti gli effetti. Basata su processore ARM Cortex-A53 quad-core, con 2GB di RAM e 8GB di spazio di archiviazione, l'unità si collega tramite wifi alla rete domestica e permette fin da subito di iniziare ad esplorare un vasto mondo di contenuti, utilizzando anche le applicazioni ufficiali come Netflix, Vevo, Pandora, YouTube e via discorrendo. La Mi Box è provvista di sistema operativo Android 6.0 e la versione commercializzata è quella europea. Il prezzo promozionale è di 65,89 euro rispetto ai 140,99 di listino, ma utilizzando il codice sconto LITBHOT3 o LITBHOT4 sarà possibile acquistare Xiaomi Mi Box al prezzo di 53,10 Euro.

La seconda promozione riguarda invece Xiaomi 5-in-1 Smart Home Security Kit, un insieme di cinque dispositivi che possono operare in maniera sinergica tra loro così da poter automatizzare alcune funzioni della nostra abitazione o controllarne altre da remoto. Il Kit offre lo Xiaomi Multifunctional Smart Home Gateway, che instaura una connessione robusta con gli altri dispositivi così da poter operare anche con una rete WiFi ballerina, lo Xiaomi Window Door sensor per rilevare l'apertura di porte o finestre, lo Xiaomi Wireless Switch, per accendere o spegnere altri dispositivi, la Xiaomi Smart Home Outlet, una presa di corrente con funzioni di monitoraggio, e infine Lo Xiaom Human Body Sensor per rilevare il passaggio di un individuo e compiere varie azioni. Tutto è governabile tramite l'app Xiaomi Smart Home, scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play. Il kit è in promozione a 54,51 Euro invece di 97,60 Euro e con il codice sconto EUDEALAUG08 è possibile acquistare Smart Home Security Kit a 48,84 Euro.

Infine una promozione dedicata ad un dispositivo per la mobilità personale, tema molto in voga in questo periodo. Parliamo del monopattino elettrico Xiaomi M187 Youth Edition, in lega di alluminio e magnesio, capace di trasportare fino a 100kg di peso ad una velocità massima di 20km/h. Il motore è da 250W, la batteria da 18650mAh e l'autonomia dichiarata è di 20 chilometri. Il monopattino è provvisto di sistema frenante dual-brake con sistema E-ABS per il freno anteriore. Il peso è di 12 chilogrammi. Il prezzo promozionale è di 299,33 Euro invece di 375,99 Euro normalmente praticati.

Per tutti i prodotti la spedizone è gratuita.