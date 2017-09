Thermaltake Versa H18: micro case essenziale

Thermaltake dopo una serie di case importanti sia per dimensioni sia per design, come il View 71 o il View 21 presentati nei mesi scorsi, ora guarda "in piccolo" e propone un micro case: per l'esattezza stiamo parlando del Versa H18 Window Micro. Caratterizzato da linee molto nette e senza fronzoli, si concede solo due note di stile un pannello frontale completamente e finemente grigliato e una parete laterale dotata di finestra trasparente.

Questo case micro è essenziale solo nell'aspetto, la struttura infatti è per la maggior parte realizzata in acciaio SECC e solo alcune parti, come il frontale, in ABS; da notare anche i generosi piedini di supporto che offrono sicuramente grande stabilità.

La connettività del pannello frontale include una porta USB 3.0 tipo A, due porte USB 2.0/1.1 ed i classici connettori audio. Invece, per quanto riguarda il comparto ventilazione/raffreddamento, in totale il Versa H18 può ospitare: tre ventole da 120 mm o due da 140 mm lungo la parte anteriore, una ventola da 140 mm o 120 mm sulla parte superiore e una da 120 mm in quella posteriore; un eventuale singolo radiatore può trovare posto solo nella parte anteriore ed avere dimensioni 240x120 mm o 280x140 mm.

Il Versa H18 ricalca il layout interno dei fratelli più grandi, infatti troviamo due compartimenti: il vano inferiore dove poter collocare l'alimentatore, massimo da 220 mm, e due unità da 3,5 pollici e quello superiore dedicato a schede madri micro-ATX e mini-ITX, dissipatori per il processore fino a 155 mm di altezza e due supporti da 2,5" per le unità SSD.

Spazio sufficiente per poter ospitare una scheda video, solo una, ma di dimensioni pari a due slot in altezza e con lunghezza fino a 350 mm, in totale il case misura 390x205x380 mm ed il peso si ferma a circa 4,5 kg; per il momento non si hanno informazioni sulla disponibilità ma per quanto riguarda il prezzo di dovrebbe attestare intorno ai 40 €, insomma una buona soluzione da adottare sia per un muletto sia per un discreto PC gaming da contenere in poco spazio; per maggiori dettagli e foto vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto.