Thermaltake, radiatore Pacific RL360 Plus equipaggiato con LED RGB

Thermaltake è sempre in prima linea quanto si parla di personalizzare componenti PC ed allo stesso tempo garantire ottima qualità e prestazioni, nemmeno in questo caso si smentisce e propone il suo ultimo radiatore, per sistemi di raffreddamento a liquido a loop, denominato Pacific RL360 Plus RGB.

Questo radiatore da 360x120 mm è dotato di strisce LED RGB che corrono su entrambi i lati lunghi della struttura perimetrale, ciascuna delle quali composta da 24 LED. I LED sono schermati da un diffusore opaco che ammorbidisce e diffonde meglio la luce emessa enfatizzando anche la riproduzione dei 16,8 milioni di colori impostabili.

In dotazione il software Thermaltake Riing RGB, il quale consente di controllare la tonalità dei colori, la luminosità ed i vari effetti, ed anche il modulo di controllo digitale, che, oltre a poter gestire i LED del radiatore, è predisposto per essere collegato ad altri componenti Thermaltake Riing.

Tornando alla parte più funzionale e meno frivola del prodotto, il Pacific RL360 Plus è equipaggiato con alette in lega di alluminio trattate per resistente alla corrosione ed attacchi filettati con standard G 1/4: sicuramente destinato a case full tower con tanto spazio a disposizione e magari dotati di ampi pannelli in vetro, come ad esempio il recente Thermaltake View71, così da mettere in bella mostra l'illuminazione RGB del radiatore magari equipaggiato, della serie "chi più ne ha, più ne metta!", di un bel tris di ventole Riing RGB da 120 mm, da acquistare separatamente.