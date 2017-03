Tester multimetro per misurare voltaggio, amperaggio, anche a distanza, a soli 16,16 Euro su Amazon

Un tester che misura voltaggio, amperaggio, resistenza elettrica, e non solo, è indubbiamente molto utile per chi armeggia con componenti elettriche ed elettroniche. Il modello Tacklife è interessante perché abbina un ampio display a 4 cifre, alla possibilità di effettuare misurazioni anche senza contatto nei casi in cui la tensione sia superiore a 90V. Per gli ambienti più angusti, inoltre, è presente anche una retroilluminazione del display che può essere richiamata lasciando premuto il tasto Hold. Il tutto ad un prezzo che riteniamo particolarmente valido: solo per oggi infatti si trova a 16,14 Euro, quando normalmente viene posizionato ad un prezzo leggermente superiore alle 20 Euro.