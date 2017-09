Tante offerte su GeeBuying: una rassegna di prodotti scontati fino al 40%

Il portale di e-commerce GeekBuying ha avviato una campagna promozionale piuttosto interessante incentrata sui prodotti di punta dei brand cinesi. Sono davvero numerose le offerte disponibili, delle quali vi proponiamo di seguito una selezione.

Partiamo da un cellulare, o meglio un phablet: Xiaomi Note 2. Si tratta di uno smartphone con display da 5,7 pollici, curvo e con tecnologia OLED. Note 2 è basato su SoC Qualcomm Snapdragon 821, mette a disposizione 6GB di RAM e 128GB di spazio di storage interno. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel mentre quella posteriore offre ben 22 megapixel per foto di alta qualità. In versione italiana e con livrea "jet black" viene proposto a 428,70 Euro con uno sconto del 30% rispetto ai 615,43 Euro normalmente praticati.

Proseguiamo quindi con un tablet 2-in-1, la proposta Chuwi Hi10 Pro Dual basata su processore Intel Atom x5- quad core da 1,44GHz e provvisto di 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio di storage, espandibile fino a 128GB tramite schede di memoria esterne. Lo schermo è da 10 ,1 pollici con risoluzione di 1920x1200 e la batteria è da 6500mAh. Il 2-in-1 è provvisto di tastiera con aggancio magnetico e supporta inoltre lo stilo HiPen H2. Chuwi Hi10 Pro Dual, provvisto inoltre di connettività USB Type-C, è proposto al prezzo di 163,91 Euro, scontato del 38% rispetto al normale prezzo di 265,01 Euro.

Vorke Z6 è invece una tv-box basata su sistema operativo Android Nougat e governata dal processore Amlogic S912, assieme a 3GB di RAM e 32GB di spazio di storage, che può essere espanso usando lo slot per schede microSD integrato nel dispositivo. Sul fronte della connettività troviamo WiFi 802.11a/b/g/n/ac/, modulo Bluetooth 4.1 (per tastiere e controller di gioco) e connettore RJ45 per reti Ethernet 100M/1000M. La TV Box mette a disposizione interfaccia HDMI 2.0, due porte USB 2.0 e un connettore audio digitale SPDIF. La gestione delle funzionalità multimediali è affidata al player Kodi 17.3. All'interno della campagna promozionale Vorke Z6 è offerta al prezzo di 58,83 euro nella versione con 3GB di memoria e 32GB di spazio di storage, invece degli 86,49 normalmente proposti, con uno sconto del 32%.

Con un bello sconto del 40% rispetto al prezzo di 405 Euro normalmente praticato, e quindi proposto a 242,93 Euro, segnaliamo il pratico e divertente stabilizzatore/gimball per smartphone DJI Osmo Mobile. Grazie ad un sistema motorizzato a tre assi, governato in tempo reale da giroscopi e accelerometri, il dispositivo permette di mantenere sempre stabile il nostro smartphone mentre effettuiamo riprese in movimento così da eliminare il fastidioso effetto "mal di mare" che piaga la maggior parte delle riprese amatoriali.

Infine una occasione davvero interessante: il portatile ThundeRobot ST-Plus. Si tratta di un sistema portatile per videgiocatori, in form factor da 15,6 pollici con display IPS alla risoluzione FullHD di 1920x1080, provvisto di processore Intel Core I7-7700HQ e di scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050. Completano la dotazione 8GB di memoria RAM e un SSD M.2 da 256GB. Il portatile -la versione con alimentatore europeo - è in promozione a 1092,77 Euro invece di 1536,84 Euro con uno sconto del 29%.