SilverStone, case RedLine RL07: mid-tower, design ricercato e colorazioni azzeccate

SilverStone Technology Co. ha annunciato la disponibilità di due nuovi case della serie RedLine RL07, presentati per la prima volta allo scorso Computex 2017: i due modelli sono identici nella forma e si distinguono per due colorazioni l'una l'opposto dell'altra.

Questi case sicuramente attirano l'attenzione per l'ampio pannello laterale in vetro temprato, ma l'elemento più originale e che spicca maggiormente per forme e colori è la parte frontale realizzata completamente in lamiera di acciaio verniciata: è caratterizzata da un particolare design asimmetrico in cui una metà si inclina verso il basso e l'altra verso l'alto, con gli spazi che si vengono a creare tra le due sezioni costellati di LED; RedLine RL07 è disponibile in due colorazioni, precisamente bianco e nero, il primo abbinato ad un'illuminazione azzurra ed il secondo ad un'illuminazione rossa.

Sviluppati con formato mid-tower si presentano con dimensioni esterne pari a 226x465x488 mm (LxPxH), all'interno, nel comparto principale, è possibile installare schede madri ATX e micro-ATX, con massimo 7 slot di espansione; schede video lunghe fino a 41,5 cm e dissipatori per CPU alti fino a 16,7 cm, quindi tutto sommato lo spazio risulta adatto alla maggior parte dei sistemi, anche di alto livello.

Nella parte inferiore invece troviamo un ampio e robusto comparto dedicato principalmente ad alimentatori lunghi massimo 19 cm, accanto, 3 alloggiamenti per unità storage da 3,5", adattabili per ospitare in sostituzione altrettante unità da 2,5": ulteriori supporti 2,5" li troviamo dietro al vassoio fisso della scheda madre accanto a due ampie asole per il passaggio cavi che fanno sempre comodo.

Poca predisposizione per quanto riguarda lo spazio dedicato ai componenti per il raffreddamento, nella parte frontale è possibile adottare per l'installazione di ventole configurazioni 3x120 mm o 2x140 mm, oppure radiatori di pari dimensioni cioè 360x120 mm o 280x140 mm; unica altra predisposizione per una ventola/radiatore, sul pannello posteriore sul quale è stato riservato uno spazio 140x140 mm. Pannello frontale e pannello interiore sono equipaggiati con ampi filtri montati ad incastro ed asportabili molto facilmente e senza attrezzi.

La versione nera è denominata SST-RL07B-G mentre quella bianca SST-RL07W-G, per il momento il produttore non ha reso disponibili ulteriori informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità, in attesa di aggiornamenti a riguardo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto dove potrete trovare maggiori immagini e dati tecnici.