SilverStone, alimentatore Essential 450W: 80 Plus Bronze e con tutto quello che serve

SilverStone annuncia un nuovo alimentatore della sua serie Essential, presentata all'inizio di quest'anno, che va a completare la gamma non nella fascia di potenza più alta, bensì in quella entry level, strizzando l'occhio a tutti quegli utenti che non necessitano di molta potenza per il proprio sistema e quindi sono alla ricerca di un alimentatore poco potente ma pur sempre con un buon rapporto qualità-prezzo.

Alle già disponibili versioni Essential 550 e 650 W si aggiunge il modello 450 W, denominato SST-ET450-B, realizzato con standard ATX, lunghezza pari a 14 cm, ventola da 120 mm e cablaggio non modulare: efficienza 80 Plus Bronze e singolo canale +12 V in grado di gestire un carico complessivo fino a 34 A.

L'alimentatore Essential 450 W mette a disposizione un buon numero di connettori sufficienti per qualsiasi sistema anche di fascia media o per aggiornare PC datati:

n°1 connettore ATX a 24 pin

n°1 connettore EPS 4+4 pin

n°2 connettori PCIe 6+2 pin

n°4 connettori SATA power

n°3 connettori 4-pin Molex

n°1 connettore 4-pin Berg

SilverStone lo propone con 3 anni di garanzia e ad un prezzo di 59,99 $, circa 50 €; per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto.